De politie is woensdag massaal uitgerukt nadat er een melding over een verdachte situatie in een trein was binnengekomen. De trein reed van Venlo naar Nijmegen en is ter hoogte van het Brabantse Holthees stilgezet.

De politie is met meerdere eenheden ter plaatse, maar kan nog niet zeggen wat er precies aan de hand is.

Vervoerder Arriva kan alleen melden dat er tussen Boxmeer en Venray een verstoring in het treinverkeer is. Er worden bussen ingezet.

De spoorwegovergang aan de Peelweg in Holthees is dicht, meldt Omroep Brabant. De trein zou iets verderop stilstaan richting Vierlingsbeek en rond 17.45 uur richting de spoorwegovergang zijn gedirigeerd. Ooggetuigen zouden hebben gezien dat leden van een arrestatieteam richting de trein lopen.