De politie is woensdag massaal uitgerukt nadat er een melding over een verdachte situatie in een trein van Venlo naar Nijmegen was binnengekomen. Het zou gaan om een passagier die in het bezit zou zijn van een explosief, mogelijk een handgranaat, zo meldt de Gelderlander. Er is geen explosief aangetroffen.

Volgens De Limburger heeft de politie een persoon aangehouden in de trein. Deze persoon is later weer vrijgelaten. Agenten hebben alle ongeveer honderd inzittenden van de trein gefouilleerd. Daarna mochten ze de trein verlaten.

Een politiewoordvoerder laat aan de Gelderlander weten dat iemand vanaf een perron op station Nijmegen gemeld heeft dat er een explosief in de trein aanwezig zou zijn. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Oost-Brabant zegt dat er geen explosief is aangetroffen in de trein.

De trein reed van Venlo naar Nijmegen en is ter hoogte van het Brabantse Holthees stilgezet. De politie is met meerdere eenheden ter plaatse.

Treinverkeer tussen Boxmeer en Venray verstoord, er rijden bussen

Vervoerder Arriva kan alleen melden dat het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray verstoord is. Er worden bussen ingezet. Volgens de NS duurt de verstoring op het traject tot 20.15 uur.

De spoorwegovergang aan de Peelweg in Holthees is dicht, meldt Omroep Brabant. De trein zou iets verderop stilstaan op het spoor richting Vierlingsbeek en rond 17.45 uur richting de spoorwegovergang zijn gedirigeerd.

Ooggetuigen zouden hebben gezien dat leden van een arrestatieteam richting de trein liepen. Die zijn uiteindelijk niet ingezet, meldt de politiewoordvoerder.