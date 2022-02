De tot levenslang veroordeelde Iliass K. gaat in hoger beroep tegen de levenslange celstraf die he Openbaar Ministerie (OM) tegen hem heeft geëist. Hij is twee weken geleden schuldig bevonden aan de aansturing van drie moorden in 2014. Zijn raadsman liet woensdag desgevraagd weten dat de 34-jarige K. het hier niet bij laat zitten.

De rechtbank achtte K. schuldig aan het aansturen van de moord op Alex Gillis in Zaandam (februari 2014), de 'vergismoord' op de onschuldige huisvader Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam (juli 2014) en de liquidatie van Massod Amin Hosseini in Amsterdam-Osdorp (september 2014). Ook was hij nauw betrokken bij de voorbereiding van een nooit uitgevoerde aanslag op een neef van Gillis.

Volgens de rechtbank was K. "een spil" in een bende die is voortgekomen uit de organisatie van de in 2014 zelf geliquideerde crimineel Gwenette Martha. K.'s inbreng was behalve sturend en coördinerend "essentieel en onmisbaar", en zijn manier van optreden was "meedogenloos, huiveringwekkend, nietsontziend en gewetenloos", aldus de rechtbank.

K. werd in april 2018 opgepakt. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht, tot vorig jaar mei de strafeis tegen hem werd uitgesproken en hij besloot alsnog een boekje open te doen. K. bekende deel te hebben uitgemaakt van een bende en te hebben geweten van moordplannen, maar zei geen actieve rol te hebben gehad bij liquidaties.

De rechtbank noemde zijn verklaringen "onvolledig en vooral afgelegd uit eigenbelang". Volgens de raadsman van K. is de rechtbank echter volop "aan het shoppen geweest" in de verklaringen.

Medeverdachten Gökhan C. (33) en Hamza El H. (27) hebben straffen van 24 jaar en 8 maanden cel en zeven jaar cel gekregen. C. bestuurde de vluchtauto na de moord op Gillis en was bij voorbereidingen betrokken.