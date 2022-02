Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag bij de rechtbank in Rotterdam een jaar celstraf geëist tegen drie leden van pedofielenvereniging Martijn. Ze worden verdacht van het voortzetten van de vereniging die in 2014 door de Hoge Raad verboden is.

Het gaat om Marthijn U. (49) en Norbert de J. (43) uit Hengelo en Nelson M. (27) uit Lelystad. Ze zijn niet bij de zittingen aanwezig. M. heeft volgens zijn advocaat Theo Hiddema politiek asiel aangevraagd in Mexico.

De drie verdachten zouden online hebben gestreden voor het legaliseren van seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen.

Ze ontkennen of bagatelliseren volgens het OM de schadelijkheid van seksueel contact tussen kinderen en volwassenen en zetten kinderen als lustobject neer. Dat gebeurde volgens het OM tussen april 2014 en maart 2021 met publicaties op websites en sociale media en in e-mails naar leden op een mailinglist.

Kinderen omschreven als seksuele wezens

"De vereniging Martijn draagt bij aan een subcultuur waarin seks met kinderen als normaal wordt gezien", zei de officier van justitie. Op zijn website heeft U. volgens het OM kinderen als seksuele wezens omschreven. De J. zou de site hebben ontworpen en het technisch beheer hebben verzorgd.

Op de website van U. staat ook een verwijzing naar een andere site waarop oude notulen van de vereniging terug zijn te vinden. Het OM vond de notulen ook op de harde schijf van M.

Bovendien spraken U. en M. in Skype-gesprekken over de doorstart van Martijn, aldus de officier. Dan is er nog een zelfgemaakt videoplatform waarop verdachten video's over pedoseksualiteit plaatsen. De verdachten hebben volgens de officieren "geen enkel moment ingezien dat het psychisch schadelijk is voor kinderen".

De Rotterdamse rechtbank rondt de strafzaak in twee dagen af. Woensdagmiddag houdt advocaat Sidney Smeets zijn pleidooi voor zijn cliënt U. Smeets betoogt dat zijn cliënt informatie over seks met kinderen als natuurlijk persoon heeft verspreid en niet namens de vereniging Martijn.

Advocaat Hiddema houdt donderdag het pleidooi voor zijn cliënt M. De J. heeft geen advocaat.