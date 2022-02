Een internist-oncoloog mag van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven zijn beroep niet meer uitoefenen. De man heeft zich volgens het tuchtcollege onder meer schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ziekenhuis waar de medicus werkte en een verpleegkundige dienden samen een klacht in tegen de arts.

De internist heeft zich volgens het tuchtcollege "structureel grensoverschrijdend gedragen ten opzichte van de verpleegkundige en andere collega's". Hij "raakte hen ongewenst aan, stuurde seksueel getinte WhatsApp-berichten en maakte seksueel getinte opmerkingen". De arts zei ook nog eens tegen een verpleegkundige "dat hij haar moest beoordelen, zij dus moest oppassen en het ziekenhuis altijd achter hem zou staan", aldus het college.

De dokter heeft een verpleegkundige ook zelfstandig consulten met patiënten laten houden en (slechte) uitslagen van scans laten mededelen, terwijl zij daartoe niet bevoegd was en dat eigenlijk meer zijn eigen taak was. De internist heeft verder enkele keren zonder toestemming het patiëntendossier van de overleden moeder van een verpleegkundige bekeken.

De arts in kwestie heeft toegegeven dat hij een verpleegkundige "een paar keer heeft omhelsd". Hij zou niet hebben geweten dat zij daar geen prijs op stelde. Volgens hem was de verpleegkundige die de genoemde consulten moest doen wel bevoegd en bekwaam voor deze taak.

Hoewel hij door zijn vakgroep en het ziekenhuis op zijn gedrag is aangesproken en zelfs een zogenoemd coachingstraject heeft gevolgd, is de internist tijdens en na deze speciale leergang "op verschillende fronten weer de fout ingegaan", constateert het college. Tijdens de zitting heeft de internist ook "maar beperkt inzicht getoond in zijn gedrag", oordeelt het gezelschap.