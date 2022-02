De Koningshavenbrug, ofwel 'De Hef', in Rotterdam moet uit elkaar, omdat het nieuwe jacht van Jeff Bezos er anders niet onderdoor kan varen. De gemeente Rotterdam breekt daarmee haar belofte dat de brug nooit meer gedemonteerd zou worden.

Bezos, oud-CEO van Amazon en een van de rijkste mensen ter wereld, heeft bij jachtbouwbedrijf Oceanco in Alblasserdam een megajacht laten bouwen. Naar verluidt kost de boot 430 miljoen euro.

Nu is er een probleem: de Koningshavenbrug heeft een doorvaarhoogte van 40 meter en daardoor kan het jacht er niet onderdoor varen. Daarom heeft de scheepsbouwer de gemeente Rotterdam gevraagd om de brug uit elkaar te halen.

Het middenstuk van de brug moet eruit. Oceanco en Bezos vergoeden de onkosten, meldt Rijnmond. De gemeente besluit in de zomer van dit jaar wanneer de verbouwing gaat plaatsvinden, zegt een woordvoerder van Stadsontwikkeling Rotterdam.

'Het gaat om een incident'

De gemeente Rotterdam beloofde na een renovatie in 2017 dat de brug nooit meer uit elkaar gehaald zou worden, maar nu liggen er toch weer plannen voor demontage klaar.

"Die belofte was niet keihard, het gaat om een incident", zegt de woordvoerder. Het idee om het jacht achter 'De Hef' af te bouwen, is volgens projectleider Marcel Walravens erg onpraktisch. Bovendien is het op het gebied van economie en werkgelegenheid een belangrijk project.

'De Hef' is een icoon van Rotterdam

'De Hef' is ontworpen door Pieter Joosting (1867-1942). De brug is bekend vanwege de recordduik die Lou Vlasblom in 1933 vanaf de brug nam. Twee weken later wilde Jan Tabbernee dat record breken, maar hij overleed bij zijn sprong.

Nadat de brug zijn functie als spoorverbinding was verloren, werd 'De Hef' een rijksmonument. Dat betekent dat de brug niet zomaar aangepast mag worden. Sommigen zien het tijdelijk verwijderen van het middenstuk als een verandering en dat leidt tot protest. De vergunning voor de verbouwing is al wel aangevraagd.