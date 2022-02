Een van de twee medewerkers die donderdagavond hete olie over zich heen kregen in het asielzoekerscentrum (azc) in het Limburgse Sweikhuizen, ligt niet langer in kunstmatige coma. Dat zegt het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) woensdag. De andere medewerker moet nog een maand in het ziekenhuis blijven, meldt het Openbaar Ministerie in Maastricht woensdag.

"Ze is langere tijd in slaap gehouden, maar is inmiddels bij kennis", zegt een woordvoerder van het COA. Hij weerspreekt een eerder bericht van het Openbaar Ministerie dat de vrouw nog steeds in een kunstmatig coma zou liggen.

De 43-jarige verdachte die olie over beide vrouwen gegooid zou hebben, is voorgeleid voor de rechter-commissaris. Die heeft zijn voorarrest met veertien dagen verlengd.

De twee raakten ernstig gewond toen ze op verzoek van de beveiliging donderdagavond rond 18.20 uur poolshoogte gingen nemen in de keuken van het azc. Toen ze onderweg naar de keuken de trap opliepen, werden ze van bovenaf overgoten met olie.

Beide slachtoffers werden na het incident naar een brandwondencentrum in de Duitse grensstad Aken gebracht.

Het incident in Sweikhuizen was het tweede incident in een azc die week. Zo hield de politie vrijdag een bewoner van een azc in het Brabantse Budel aan voor het bedreigen van twee medebewoners, vermoedelijk met een mes.

Ook in de weken ervoor hebben regelmatig incidenten plaatsgevonden bij het azc in Budel, waarbij ook steekwapens zijn gebruikt. Burgemeester Roland van Kessel kondigde vorige week dinsdag een noodbevel af vanwege de reeks incidenten.