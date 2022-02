De bewakingsafdeling van de politie in Den Haag kampt met een groot personeelstekort. Hierdoor helpen onder meer rechercheurs noodgedwongen bij het bewaken van bijvoorbeeld ambassades en huizen van beveiligde politici. Dat meldt Omroep West woensdag op basis van gesprekken met verschillende vakbonden en rechercheurs.

De Afdeling Bewaken en Beveiligen (ABB) krijgt momenteel zo'n 10 procent van de 4.500 diensten per maand niet rond. Die diensten werden al opgevuld met 'gewone' politiemensen, maar om de nieuwe roostergaten te vullen, zet de politie nu ook digitaal rechercheurs, zedenrechercheurs, forensisch rechercheurs en financieel rechercheurs in.

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NBP) noemt het bij Omroep West "hartstikke erg" dat er hierdoor zaken op de plank blijven liggen. Hoeveel zaken dit zijn, is niet duidelijk. Ook kan hij niet zeggen hoeveel rechercheurs soms van zaken worden gehaald om bewakingswerk te doen.

Het werk van de ABB is de afgelopen maanden behoorlijk opgeschroefd. Zo worden de huizen van de ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Hugo de Jonge (Wonen) sinds een tijdje permanent bewaakt. Bij de ambassades in Den Haag van bijvoorbeeld Israël, China, de Verenigde Staten en Iran was al langer sprake van permanente politiebeveiliging.

Het werk bij de ABB bestaat voornamelijk uit het bekijken van bewakingsbeelden. De beveiligingsafdeling van de politie heeft echter al jaren een personeelstekort. Volgens Omroep West komt dit doordat de door- en uitstroom bij de dienst groter is dan verwacht en het ziekteverzuim hoog is. Daarbij maken coronabesmettingen en daaropvolgende quarantaines de dienst extra kwetsbaar.

De politie zette in 2017 ook al eens rechercheurs in bij de ABB.