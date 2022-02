De dag begint droog en af en toe laat de zon zich zien, vooral in het noorden.

In de loop van de dag neemt de bewolking toe en valt er regen of motregen. In het noorden blijft het nog een tijdje zonnig.

Het kwik stijgt naar 9 of 10 graden, maar de gevoelstemperatuur ligt iets lager. Dat komt door de matige tot vrij krachtige noordwestenwind die later op de dag naar het zuidwesten draait.