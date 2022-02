De Utrechtse kardinaal Johannes de Jong (1885-1955) krijgt alsnog een Yad Vashem-onderscheiding van Israël voor zijn verzet tegen de Jodenvervolging, meldt het Aartsbisdom Utrecht dinsdag.

De aanvraag voor De Jong was in april 2018 ingetrokken door de huidige aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Wim Eijk, nadat onduidelijkheid was ontstaan over de rol van de toenmalige aartsbisschop in de Tweede Wereldoorlog.

Er waren vermoedens geuit dat De Jong betrokken zou zijn geweest bij de pogingen van een naaste medewerker om diens neef, een beruchte SS'er, van het vuurpeloton te redden door zijn netwerk te gebruiken.

In dit verband kwam de cruciale vraag op of De Jong hierbij betrokken was. Nadat archiefonderzoek door Joep van Gennip had uitgewezen dat De Jong geen gratieverzoek wilde doen, werd de aanvraag voor de onderscheiding heropend.

De Jong heeft in de oorlog persoonlijk risico gelopen om Joden te redden van de vervolging. Zo bewaarde hij de versleutelde onderduiknamen van Joodse kinderen in de kluis van het aartsbisschoppelijk paleis.

Een familielid van de kardinaal zal de Yad Vashem-onderscheiding later dit jaar ontvangen van de ambassadeur van Israël in Nederland.

De Yad Vashem-onderscheiding is intussen aan bijna 5.900 Nederlanders toegekend. Zij kregen de eretitel Rechtvaardige onder de Volkeren, omdat ze zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bekommerden om het lot van de vervolgde Joden.