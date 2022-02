Tientallen mensen hebben zich op de eerste dag gemeld bij het speciale telefoonnummer en op het speciale mailadres dat het Alrijne Ziekenhuis heeft geopend voor informatie over misstanden van gynaecoloog Jos Beek. Dat meldt Omroep West dinsdag.

Het ziekenhuis kan nog niet veel vertellen over de aard van de telefoontjes en mails. Veel mensen zijn nog niet teruggebeld.

Beek verwekte in de jaren zeventig en tachtig ten minste 21 kinderen met zijn eigen sperma bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De in 2019 overleden arts werkte destijds in het Elisabeth-ziekenhuis, dat later is opgegaan in Alrijne Ziekenhuis.

De zaak kwam afgelopen zomer aan het rollen. Stichting Fiom, die mensen helpt bij het vinden van hun biologische familie, lichtte het Alrijne Ziekenhuis in nadat uit onderzoek was gebleken dat er 21 DNA-matches waren met een van de kinderen van Beek.

De arts stopte in 1986 met vruchtbaarheidsbehandelingen en werkte nog tot 1998 bij de zorggroep Alrijne. Het wordt niet uitgesloten dat Beek nog meer kinderen heeft verwekt.