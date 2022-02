De kapitein en de eerste stuurman van het maandag stuurloos geraakte vrachtschip Julietta D zijn aangehouden, omdat ze het schip mogelijk voortijdig hebben verlaten. Dat laat een woordvoerder van de Landelijke Eenheid weten na berichtgeving van NH Nieuws.

Door het stormachtige weer hield het anker van de Julietta D het niet meer, waarna het schip in een ankervak bij IJmuiden in aanvaring kwam met een ander schip. Na de aanvaring maakte de Julietta D water. Achttien bemanningsleden moesten van boord worden gehaald.

De kapitein en stuurlieden mogen een schip niet verlaten, tenzij dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld als ze in levensgevaar zijn. De maritieme politie onderzoekt nu of zij terecht het schip hebben verlaten.

De kapitein en stuurman, beiden Russen, zijn dinsdag aangehouden en zitten vast voor verhoor, aldus de woordvoerder van de Landelijke Eenheid. Daarna zal de zaak worden overgedragen aan de officier van justitie voor de portefeuille Noordzee, de zogenoemde Noordzeeofficier.

Met helikopter werd de bemanning van boord gehaald

De Julietta D, die onder de Maltese vlag voer, had behalve Russen ook bemanningsleden uit Oekraïne en de Filipijnen aan boord.

Maandagavond lukte het de sleepboot Sovereign een sleepverbinding met het vrachtschip tot stand te brengen. Er werd nog geprobeerd een tweede sleepverbinding aan de achterzijde van het schip aan te leggen, maar deze verbinding brak.

Dinsdagochtend werden met een helikopter nog eens drie mensen aan boord gebracht om de tweede verbinding te herstellen, waarna de sleepactie kon beginnen.

Schip had kust kunnen raken

Voor Boskalis, dat hielp bij de bergingsklus, was het vooral zaak om snel een eerste sleepverbinding met het schip te leggen. Als dat niet op tijd zou zijn gebeurd, had de Julietta D de kust geraakt bij het Zuid-Hollandse Monster.

"Tijd was hier cruciaal. Als je het schip eenmaal hebt vastgemaakt, is het een kwestie van voorzichtig kracht zetten en een richting inslepen", legt een woordvoerder van de maritiem dienstverlener uit.

De reddingsdiensten moesten maandag door storm Corrie onder zware omstandigheden hun werk doen. Aan boord van de sleepboot Sovereign raakte iemand lichtgewond. Ook aan boord van een van de reddingsboten raakte iemand gewond. Inmiddels is duidelijk dat het om lichte verwondingen gaat. "Ze zijn er goed aan toe", verzekert de woordvoerder.