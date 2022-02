Twee op de drie meisjes en jonge vrouwen zijn in 2020 of begin 2021 weleens lastiggevallen op straat. Ze zijn nagefloten, nageroepen en soms ook achternagelopen, blijkt woensdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ongewenst nafluiten is de meest voorkomende vorm van straatintimidatie. Ongeveer de helft van de meisjes en vrouwen tussen de 12 en 25 jaar is dit minimaal één keer overkomen.

40 procent van de jonge vrouwen is weleens beledigd, nagesist of op een vervelende manier nageroepen op straat. Ongeveer een op de vier jonge vrouwen is weleens achternagelopen of achtervolgd.

De resultaten zijn gebaseerd op een enquête die is afgenomen tussen februari en april vorig jaar. De cijfers hebben betrekking op de twaalf maanden voorafgaand aan die vragenlijst.

Die periode valt bijna volledig binnen de coronapandemie. Het CBS zegt het onderzoek daarom niet te kunnen vergelijken met de situatie vóór de pandemie.

Achternalopen als meest bedreigend ervaren

Uit het onderzoek blijkt ook dat vrouwen van 18 tot 21 jaar het vaakst te maken hebben met straatintimidatie. Bijna drie kwart van hen is in 2020 op straat geïntimideerd. Van de meisjes tussen de veertien en achttien gaat het om circa 70 procent.

De ondervraagden ervaren achternagelopen of achtervolgd worden als meest bedreigend. 85 procent van de deelneemsters aan het onderzoek voelt zich onveilig of bang als dit gebeurt.

De meisjes en vrouwen gaan op verschillende manieren om met straatintimidatie. Meestal negeren ze het als ze op straat lastiggevallen worden. Soms zoeken zij gezelschap op of bellen ze iemand op wanneer ze geïntimideerd worden.

In sommige gevallen maken ze een afwijzend of boos gebaar of pakken ze iets waarmee ze zich kunnen verdedigen, zoals sleutels, deodorant of pepperspray.

Ook jongens en mannen mikpunt van straatintimidatie

Ook jongens en jonge mannen zijn weleens het mikpunt van straatintimidatie. Ongeveer een op de drie 12- tot 25-jarigen heeft hier in 2020 of begin 2021 weleens last van gehad. Tienerjongens overkwam dit vaker dan jongvolwassen mannen.

Bij de jongens en mannen is naroepen de meest voorkomende vorm van straatintimidatie. Ook bij hen heeft achternagelopen of achtervolgd worden de negatiefste impact. 43 procent voelt zich in die situatie onveilig of bang.

Verder is straatintimidatie aanzienlijk vaker gemeld in stedelijke gemeenten (75 procent) dan in niet-stedelijke gemeenten (55 procent).

Het onderzoek van het statistiekbureau gaat verder niet in op de daders van straatintimidatie. Uit een Rotterdams onderzoek in 2017 blijkt dat het meestal om mannen tussen de 18 en 25 jaar gaat, die doorgaans in groepen opereren.