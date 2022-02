Een bergingsbedrijf sleept het maandag stuurloos geraakte bulkschip Julietta D onder begeleiding van de kustwacht dinsdagochtend naar de haven van Rotterdam. Het schip kan "als alles goed verloopt" voor 12.00 uur in de haven zijn, meldt een woordvoerder van Kustwacht Nederland.

Maandag hield het anker van de Julietta D het niet meer in het stormachtige weer, waarna het schip in een ankervak bij IJmuiden in aanvaring kwam met een ander schip. Na de aanvaring maakte de Julietta D water. Ook was het schip stuurloos. Daarom werden de achttien bemanningsleden van boord gehaald.

Maandagavond lukte het sleepboot de Sovereign om een sleepverbinding met het vrachtschip tot stand te brengen. Er werd nog geprobeerd een tweede sleepverbinding aan te leggen aan de achterzijde van het schip, maar die brak daarna. Volgens de woordvoerder is de situatie in de afgelopen nacht stabiel gebleven.

Dinsdagochtend worden er met een helikopter drie extra mensen aan boord gebracht om die tweede verbinding te herstellen. "Als dat gelukt is, begint de sleepactie", aldus de kustwacht. Het schip ligt op ongeveer 12 kilometer van de kust.

De reddingsdiensten werkten maandag onder zware omstandigheden door storm Corrie. Aan boord van sleepboot de Sovereign raakte iemand lichtgewond. Ook aan boord van een van de reddingsboten raakte iemand gewond. Inmiddels is duidelijk dat het om lichte verwondingen gaat. "Ze zijn er goed aan toe", aldus de woordvoerder.