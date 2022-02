De Leidse gynaecoloog Jos Beek verwekte in de jaren zeventig en tachtig ten minste 21 kinderen met zijn eigen sperma bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De in 2019 overleden arts werkte destijds in het Elisabeth-ziekenhuis, dat later is opgegaan in Alrijne Ziekenhuis.

Beek is na Jan Karbaat en Jan Wildschut de derde vruchtbaarheidsarts in Nederland van wie bekend is dat hij kinderen verwekte met zijn eigen zaad bij vrouwen met een kinderwens.

De zaak kwam afgelopen zomer aan het rollen. Stichting Fiom, die mensen helpt bij het vinden van hun biologische familie, lichtte het Alrijne Ziekenhuis in nadat uit onderzoek was gebleken dat er 21 DNA-matches waren met een van de kinderen van Beek.

Volgens het ziekenhuis lijkt het er sterk op dat de gynaecoloog zijn eigen sperma doneerde en gebruikte voor inseminatie van wensmoeders die anoniem zaad verwachtten. De kinderen en hun moeders waren hier niet van op de hoogte.

Peter Jue van de raad van bestuur van het Alrijne Ziekenhuis noemt de manier waarop Beek heeft gehandeld "onacceptabel". "We zijn hier enorm van geschrokken. Zoiets heeft natuurlijk flinke impact op de betrokken ouders en kinderen. We zijn direct in gesprek gegaan met de kinderen en ouders die dat wilden", zegt hij.

Destijds nauwelijks regelgeving rond behandelingen

In de jaren dat Beek werkzaam was in het Elisabeth-ziekenhuis in Leiden waren er volgens het Alrijne Ziekenhuis nauwelijks regels rondom de vruchtbaarheidsbehandelingen. "Het vakgebied was nog in ontwikkeling."

Het ziekenhuis begrijpt dat betrokkenen nog veel vragen zullen hebben over de kwestie. Vrouwen die destijds bij hem in behandelingen waren, hun kinderen of betrokken vaders kunnen contact opnemen, laat het Alrijne Ziekenhuis weten.

Het ziekenhuis benadrukt dat de werkwijze rond vruchtbaarheidsbehandelingen tegenwoordig volledig anders is. Er zijn allerlei protocollen en bovendien gebruikt het ziekenhuis al jaren geen donorzaad meer bij de vruchtbaarheidstrajecten.

De zaak rond de Leidse gynaecoloog doet sterk denken aan die rond vruchtbaarheidsartsen Karbaat en Wildschut, die hetzelfde deden. De inmiddels overleden Karbaat verwekte zeker 81 kinderen met zijn eigen zaad bij vrouwen die een fertiliteitsbehandeling bij hem volgden. Van Wildschut is bekend dat hij zeker 47 kinderen verwekte met zijn eigen sperma.