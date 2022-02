Februari begint bewolkt en regenachtig, maar in de loop van de dag wordt het steeds droger en in het noordwesten kan de zon even doorbreken.

Aan de kust waait het krachtig en direct aan zee kan windkracht 7 worden gemeten.

Met een temperatuur van 8 tot 10 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar.