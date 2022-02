De agent die in 2018 in Delft een achttienjarige man neerschoot die later in het ziekenhuis overleed, moet alsnog worden vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam maandag geoordeeld. De politieman schoot op de man bij een coffeeshop in de Breestraat in de Zuid-Hollandse stad.

Nabestaanden van de man dienden een klacht in nadat het Openbaar Ministerie (OM) had besloten om de politieagent niet te vervolgen.

Het gerechtshof heeft nu besloten dat de feiten en omstandigheden in deze zaak zo complex zijn, dat die moeten worden voorgelegd aan de strafrechter.

Het OM vond dat de agent niet anders op het incident had kunnen reageren dan hij deed. Ook de Rijksrecherche oordeelde dat de agent terecht had geschoten. De nabestaanden vinden dat de agent anders had kunnen en moeten handelen.

Agenten wilden de man aanhouden omdat hij voor een coffeeshop stond met een "op een vuurwapen gelijkend voorwerp", aldus de Rijksrecherche.

De politie schoot en de man raakte gewond. Iemand op een scooter bracht hem naar een ziekenhuis in Zoetermeer, waar hij later overleed.