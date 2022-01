Er moet een einde komen aan de hoge bedragen die overheidsorganisaties in Enschede uitkeren aan vertrekkende bestuurders. Ook mogen extern ingehuurde bestuurders niet meer verdienen dan interne bestuurders. De Enschedese raad stemde maandagavond voor een amendement waarin de "exorbitante" beloningen aan banden worden gelegd, schrijft RTV Oost.

CDA-raadslid Ayfer Koç diende maandag het amendement in dat de beloningen moet begrenzen. De raad stemde daar vervolgens unaniem voor.

In de afgelopen jaren waren er in Enschede en omgeving meerdere voorbeelden van bestuurders die veel geld ontvingen van de lokale overheid, schrijft RTV Oost. Zo kostte het vertrek van oud-directeur Rob Toet bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente bijna 220.000 euro, terwijl hij een paar maanden later aan de slag kon als gemeentesecretaris van Haaksbergen.

Ook het inhuren van externe bestuurders kost veel geld. Zo verdiende interim-directeur Coen Aalders van de Regio Twente ruim 220.000 euro per jaar, ruim anderhalf jaar lang. Dit viel binnen de regels, omdat hij een extern ingehuurde kracht was.

De raad hoopt met het nieuwe beleid een voorbeeld te zijn voor andere gemeentes in Overijssel.