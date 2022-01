Vrachtschip Julietta D ligt na een bewogen dag weer stabiel voor de kust van Zuid-Holland ter hoogte van Den Haag. De kustwacht laat weten dat er een sleepverbinding is gemaakt met het 190 meter lange schip, dat door storm Corrie maandagochtend stuurloos raakte en water maakte.

De sleepboot Sovereign heeft inmiddels een sleepverbinding met de Julietta D, nadat twee sleepboten urenlang hadden geprobeerd om de verbinding te maken. De tweede sleepboot, Multratug 18, lag even vast aan het vrachtschip, waarna de lijn brak of losliet.

"De Multratug 18 heeft geprobeerd om de verbinding te herstellen, maar uiteindelijk is besloten om die boot terug te laten varen", zegt een woordvoerder van de kustwacht tegen NU.nl. "In plaats daarvan is nu sleepboot Manta onderweg naar Julietta D, voor de zekerheid."

Morgen bij daglicht zal het schip naar de haven van Rotterdam worden gesleept. De kustwacht laat weten dat het daarvoor rustiger weer moet zijn.

30 Helikopters filmen reddingsoperatie stuurloos schip op Noordzee

Anker hield het vrachtschip niet langer op zijn plek

Het bulkschip Julietta D maakte maandag voor de kust van IJmuiden water in de machinekamer na een aanvaring met de olietanker Pechora Star. Alle achttien opvarenden van de Julietta D zijn met een reddingshelikopter van de kustwacht van boord gehaald.

De situatie op de Pechora Star is stabiel. Op het moment van de aanvaring lagen beide schepen voor anker in een zogeheten ankervak, een zeegebied buiten de vaargeul. Het anker van de Julietta D hield het echter niet, waardoor het schip tegen de Pechora Star botste, aldus de kustwacht.

Kustwacht Nederland heeft twee helikopters ingezet. Daarnaast heeft de Belgische kustwacht op verzoek van Nederlandse collega's ook een helikopter voor de reddingsoperatie geleverd. Verder liet de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) twee reddingsboten uitvaren om hulp te bieden.

Het bulkschip Julietta D is 190 meter lang en 28 meter breed. Het schip is gebouwd in 2013 en vaart onder de Maltese vlag. In IJmuiden waaide het maandagochtend harder dan windkracht 9 op de schaal van Beaufort. Daarmee is officieel sprake van een storm, die de naam Corrie heeft gekregen.