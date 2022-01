Rijkswaterstaat heeft maandagmiddag rond 17.00 uur de Oosterscheldekering in Zeeland weer geopend. De waterkering was sinds het eind van maandagochtend gesloten vanwege een combinatie van hoogwater en harde wind door storm Corrie.

De Haringvlietsluizen bij Hellevoetsluis en de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan de IJssel gaan in de loop van de avond weer open, aldus de dienst.

De opblaasbare balgstuw Ramspolkering bij Kampen is maandag niet gesloten. Het water van het IJsselmeer kwam niet zo hoog dat dat nodig was.

Einde van de storm in zicht, morgen een krachtige wind

Rijkswaterstaat sloot voor de veiligheid ook spitsstroken langs de snelweg A27. Die zijn inmiddels weer geopend. Ook de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is weer open.

De ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen weggebruikers nog wel steeds voor hevige windstoten in met name Noord- en Zuid-Holland. In Zeeland is de ergste wind afgenomen.

Code geel komt om 18.00 uur voor het hele land ten einde, laat het KNMI weten. Dinsdag neemt de wind af tot windkracht 5 landinwaarts. Het westelijk kustgebied krijgt te maken met een krachtige tot harde westenwind tot windkracht 7.