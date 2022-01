Er volgt geen straf voor de man die was aangehouden vanwege de dreigende situatie rondom misdaadverslaggever John van den Heuvel op de A2 op 6 januari. De man werd gearresteerd vanwege verdacht rijgedrag tussen Amsterdam en Utrecht, in de buurt van de auto die de beveiligde journalist vervoerde.

De man kwam een paar dagen later weer op vrije voeten. Toen al gaf het Openbaar Ministerie (OM) aan dat de verdachte situatie "toeval" leek te zijn. Maandag liet justitie weten dat de man achteraf bezien "ten onrechte is verdacht van het voorbereiden van ernstige strafbare feiten". Het OM zegt dat de aanvankelijke verdenking en arrestatie van de man "op goede gronden" waren gebaseerd.

In het tv-programma RTL Boulevard zei Van den Heuvel eerder dat zijn beveiligers het idee hadden dat hij gevolgd werd door een auto. In de auto van de verdachte lagen volgens de misdaadjournalist onder meer een bivakmuts en meerdere telefoons, waaronder een cryptotelefoon. Volgens de advocaat van de man zijn er geen strafbare goederen in zijn auto aangetroffen.

Van den Heuvel wordt beveiligd in verband met zijn werk voor onder meer De Telegraaf. Eind 2018 liep hij zodanig veel gevaar dat hij drie maanden niet aan de slag kon bij, waar hij duiding geeft over misdaadzaken. Ook na de moord op zijn collega Peter R. de Vries afgelopen zomer verscheen hij enige tijd niet in het programma.