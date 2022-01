De rechtbank in Den Bosch heeft maandag vijf mannen gevangenisstraffen tot drie jaar opgelegd voor groepsverkrachting. Zij hebben zich in april 2019 in een garagebedrijf in Den Bosch schuldig gemaakt aan het verkrachten van een vijftienjarig meisje. Een zesde verdachte werd vrijgesproken.

De groepsverkrachting door de vijf mannen uit Den Bosch en Rosmalen vond plaats in een slaapkamer boven het garagebedrijf van de jongste verdachte in de Bossche wijk Orthen. Volgens justitie zagen de mannen het meisje louter als object.

De destijds minderjarige hoofdverdachte had in januari 2019 ook seks gehad met een ander vijftienjarig meisje, dat op dat moment wilsonbekwaam was. Een van de vijf andere mannen zou ook bij dat incident betrokken zijn geweest, maar daarvoor is volgens de rechtbank niet genoeg bewijs.

De minderjarige verdachte heeft voor beide incidenten een maximale jeugdstraf van twee jaar opgelegd gekregen. Tegen de vijf andere mannen waren straffen tot vier jaar geëist voor de groepsverkrachting in april. Een van hen werd maandag vrijgesproken van betrokkenheid.

Drogeren niet bewezen, maar ook niet uitgesloten

Bij de verkrachtingen zouden de meisjes eerst gedrogeerd zijn. Volgens de rechtbank "kan dat niet worden geconcludeerd, maar ook niet worden uitgesloten". Wel staat vast dat beide meisjes zwaar onder invloed waren. Het meisje dat in januari 2019 slachtoffer werd, was volgens een getuige "ladderzat en viel van de bank". De rechtbank zei dat het andere meisje in april 2019 "suf was en soms wegviel".

In de slaapkamer zijn veel spermasporen gevonden. De verklaringen van de meisjes worden volgens het Openbaar Ministerie (OM) ondersteund door de resultaten van het onderzoek naar de telefoons van de verdachten. Beelden van een camera in het betrokken pand ondersteunen de verklaringen van een van de slachtoffers.

Verdachten stonden niet stil bij gevoelens van het meisje

De straffen van de vier verdachten zijn iets hoger dan gebruikelijk in verkrachtingszaken, omdat de rechtbank het incident te erg vond om een lagere straf op te te leggen. Niet alleen was er sprake van meerdere daders en een "vernederende setting" voor het meisje, ook was ze minderjarig en gebruikten de daders geen anticonceptie.

De rechtbank oordeelde dat de verdachten niet hadden stilgestaan bij de vraag of het voor het meisje ook prettig was, maar alleen bij hun eigen lustgevoelens. De verdachten werden in december 2019 opgepakt, nadat er meerdere keren melding van verkrachting was gedaan.