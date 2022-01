Voor de kust van IJmuiden maakt het bulkschip Julietta D met achttien mensen aan boord water na een aanvaring met het vaartuig Pechora Star. De KNRM laat weten dat twee reddingsboten zijn uitgevaren om hulp te bieden.

Julietta D maakt veel water in de machinekamer. Over wat er precies is gebeurd, kon Kustwacht Nederland nog niets zeggen. Er zijn meerdere helikopters naar de plek van het schip gestuurd.

Het bulkschip Julietta D is 190 meter lang en 28 meter breed. Het schip is gebouwd in 2013 en vaart onder de Maltese vlag. De Pechora Star is een 129-meter lange olietanker en vaart eveneens onder de Maltese vlag.

In IJmuiden waaide het maandagochtend harder dan windkracht 9 op de schaal van Beaufort. Daarmee is officieel sprake van een storm, die de naam Corrie heeft gekregen.

Vanwege de storm zijn met name in de kustgebieden ongemakken ontstaan.