Voor de kust van IJmuiden maakt het bulkschip Julietta D maandag water in de machinekamer na een aanvaring met de olietanker Pechora Star. Inmiddels zijn alle achttien opvarenden van de Julietta D met een reddingshelikopter van de Nederlandse Kustwacht van boord gehaald.

Het stuurloze bulkschip drijft momenteel in het windmolenpark Hollandse Kust Zuid. Een woordvoerder van Kustwacht Nederland zei rond 13.00 uur dat het schip niet zinkende was, maar nog wel water maakte. Het schip is ongeladen. Nu de reddingsactie voorbij is, wordt bepaald wat er met het vaartuig moet gebeuren.

De situatie op de Pechora Star is stabiel. Op het moment van de aanvaring lagen beide schepen voor anker in een zogeheten ankervak, een zeegebied buiten de vaargeul. Het anker van de Julietta D hield het echter niet, waardoor het botste met de Pechora Star, aldus Kustwacht Nederland.

Kustwacht Nederland heeft twee helikopters ingezet. Bovendien heeft de Belgische kustwacht op verzoek van Nederlandse collega's ook een helikopter voor de reddingsoperatie geleverd. Verder liet de KNRM twee reddingsboten uitvaren om hulp te bieden.

Beide schepen waren vertrokken uit Duitsland

Het bulkschip Julietta D is 190 meter lang en 28 meter breed. Het schip is gebouwd in 2013 en vaart onder de Maltese vlag. De Pechora Star is een 129 meter lange olietanker en vaart eveneens onder de Maltese vlag. Beide schepen waren op weg van het Noord-Duitse Brunsbüttel naar Amsterdam.

In IJmuiden waaide het maandagochtend harder dan windkracht 9 op de schaal van Beaufort. Daarmee is officieel sprake van een storm, die de naam Corrie heeft gekregen.

De gevolgen van storm Corrie zijn met name in de kustgebieden merkbaar. Zo zijn op diverse plekken bomen omgewaaid. De harde wind heeft ook tot problemen op de weg geleid. Verder rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling, heeft Schiphol 260 vluchten geschrapt en heeft Rijkswaterstaat vier waterkeringen gesloten.