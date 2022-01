Storm Corrie heeft maandagochtend in IJmuiden en Wijk aan Zee windkracht 9 bereikt en is daarmee officieel de eerste storm van 2022. Maar waarom heeft deze storm een naam gekregen? En wie is Corrie eigenlijk?

De storm is vernoemd naar de 83-jarige Corrie van Dijk. Zij was in 1964 de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI, in een filiaal bij vliegveld Zestienhoven in Rotterdam. Daarvoor zat Van Dijk bij de luchtmacht, waarbij zij ook de eerste vrouw was.

Van Dijk heeft zeven jaar bij het KNMI gewerkt. Daarna ging ze in het ziekenhuis in Schiedam werken. Inmiddels is ze met pensioen.

In een interview met RTL Nieuws zegt Van Dijk dat ze het leuk vindt dat haar naam op de lijst met stormlijnen is verschenen. "Een oud-collega vroeg of ik bezwaar had als mijn naam op de lijst zou komen te staan. Ze wilden meer vrouwen op de lijst, want er stonden alleen maar mannen op. Dat vond ik natuurlijk een goed idee."

Stormnamen zorgen voor bewustzijn risico's

Sinds het najaar van 2019 worden in Nederland namen gegeven aan zware stormen. Sindsdien zijn er afspraken gemaakt tussen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland en zijn er namenlijsten opgesteld. Het Britse weerinstituut UK Met Office en het Ierse Met Éireann gaven stormen al eerder namen en volgden daarmee het voorbeeld van onder andere Duitsland.

Alleen stormen waarvoor het KNMI code oranje of rood uitgeeft, krijgen namen. Met deze namen wordt het bewustzijn van gevaarlijk weer vergroot, zegt het KNMI. Mensen zijn zich bewuster van de risico's die een storm met zich mee kan brengen.

Er kunnen suggesties worden ingezonden. Vaak worden namen gebruikt van mensen die relevant zijn of waren voor het KNMI en andere weerdiensten. Zo werd een storm vernoemd naar Eunice Foote, een van de eerste klimaatwetenschappers. Ook Herman Bijvoet, hoofddirecteur van het KNMI tijdens de Watersnoodramp in 1953, kreeg een vernoeming.

De eerste storm in Nederland die een naam kreeg was Ciara. Deze trok in februari 2020 over Nederland. Daarvoor werd ook code oranje uitgegeven. Er raasden toen windstoten van tot wel 129 kilometer per uur over het land. In 2020 raasde storm Bella over ons land. Er werden windstoten tot 110 kilometer per uur gemeten. Daarbij werd vooral het kustgebied getroffen.

