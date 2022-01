In IJmuiden en Wijk aan Zee waaide het maandag tussen 8.00 en 9.00 uur harder dan windkracht 9 op de schaal van Beaufort. Daarmee is Corrie officieel de eerste storm van 2022, meldt Weerplaza.

Op verschillende plekken in het land zijn wegen afgesloten vanwege ongemakken als gevolg van storm Corrie, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. De A5 bij Schiphol was enige tijd dicht, omdat een vrachtwagen vermoedelijk door de harde wind was gekanteld.

Op de A16 bij Zwijndrecht in de richting Rotterdam verloor een vrachtwagen een container. De Drechttunnel is daarom dicht. En een deel van de A4 richting Zoeterwoude is afgesloten vanwege een geschaarde aanhanger.

De N307 over de Markerwaarddijk is vanwege de harde wind voorlopig afgesloten voor vrachtwagens, campers en auto's met aanhangers, meldt de provincie Flevoland. Eerder was hier al een snelheidsbeperking van kracht.

Ook in en rond Den Haag was er schade. In de Scheveningse Neptunusstraat viel een boom op een auto. Op andere plekken in die regio zijn eveneens bomen omgewaaid.

Zwaartepunt storm tussen 10.00 en 12.00 uur

In de loop van maandagochtend trekt de storm naar het zuidoosten. Vanwege de noordwesterstorm gaf het KNMI code oranje af voor Noord-Holland, Friesland, de Wadden en het IJsselmeer. Rond 11.00 uur was de code oranje voor Friesland en het Waddengebied niet langer van kracht. Daar geldt nu code geel, evenals in de provincies Flevoland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Zeeland.

In het binnenland kunnen de windvlagen snelheden tussen 75 en 100 kilometer per uur bereiken. Het zwaartepunt van de storm wordt tussen 10.00 en 12.00 uur verwacht.

De ANWB adviseert weggebruikers maandag niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is. Ook rijden op sommige trajecten minder treinen, meldt ProRail.

Stormvloedkeringen en enkele testlocaties dicht

Rijkswaterstaat sluit maandag enkele stormvloedkeringen om wateroverlast in het achterland te voorkomen. De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel is rond 9.00 uur gesloten, meldt een woordvoerder.

De Oosterscheldekering ging om 10.30 uur dicht. Dat proces duurt enige tijd. Rond 12.00 uur is die helemaal gesloten, zegt de woordvoerder. De Haringvlietsluizen nabij Hellevoetsluis gaan volgens hem in de loop van de ochtend ook dicht. Mogelijk gaat ook de Ramspolkering tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer dicht.

Ook de waterschappen bereiden zich voor op hoogwater, met name in het zuidwesten en noordoosten van het land.

Vanwege de weersomstandigheden hebben de GGD's een aantal test- en vaccinatielocaties gesloten. Het gaat om onder andere GGD-locaties op Rotterdam The Hague Airport, in Zaandam en in Gorinchem.

