De Ierse, Britse en Nederlandse weerdiensten werken samen als het om stormnamen gaat. Zodra een depressie aan afgesproken voorwaarden doet binnen de landsgrenzen kan de weerdienst de storm een naam geven, legtuit.Elk winterseizoen wordt een nieuwe namenlijst opgesteld. Corrie is de eerste naam van de huidige lijst die door het KNMI is toegevoegd. Het is een eerbetoon aan Corrie van Dijk, die in 1964 de eerste vrouwelijke meteoroloog was bij het KNMI.