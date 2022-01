Stormvloedkeringen dicht wegens Corrie

Rijkswaterstaat sluit vandaag enkele stormvloedkeringen om wateroverlast in het achterland te voorkomen. De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel is rond 9.00 uur gesloten, meldt een woordvoerder.



De Oosterscheldekering gaat om 10.30 uur dicht. Dat proces duurt enige tijd. Rond 12.00 uur is die dan helemaal dicht, zegt de woordvoerder. De Haringvlietsluizen nabij Hellevoetsluis gaan volgens hem in de loop van de ochtend ook dicht.



Mogelijk gaat ook de Ramspolkering tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer dicht, maar dat is nog niet duidelijk. Ook de waterschappen bereiden zich voor op hoogwater, met name in het zuidwesten en noordoosten van het land.