Bomen ontworteld door storm Corrie

Corrie nog geen officiële storm, maar straks wel

Op het moment is Corrie nog geen officiële storm, zegt Michiel Severing van Weerplaza in gesprek met NU.nl. "Dat is pas het geval als hij een uurgemiddelde van windkracht 9 op de windschaal van Beaufort heeft en ook exact van het hele uur tot het volgende hele uur staat. Dus we zitten er tegenaan, maar hij is pas officieel als hij er van 8.00 tot 9.00 uur staat. Dat weten we om 8 minuten na 9.00 uur."