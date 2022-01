Vorig jaar hebben bijna 25.000 mensen een eerste asielverzoek ingediend, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds de vluchtelingencrisis in 2015 - toen ruim 43.000 asielverzoeken werden ingediend - kwamen er niet zoveel asielzoekers naar Nederland als in 2021.

Ten opzichte van 2020, toen vanwege de reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie weinig asielzoekers naar Nederland kwamen, nam het aantal asielverzoeken met 80 procent toe.

De CBS-cijfers laten zien dat in de tweede helft van het jaar vooral veel Syriërs deze kant op kwamen. Ook meldde zich een grote groep asielzoekers uit Afghanistan, nadat de radicaalislamitische Taliban er de macht hadden overgenomen.

Ook kwamen ruim tienduizend nareizende familieleden van mensen met een verblijfsvergunning deze kant op. Dat waren er ruim 2,5 keer meer dan een jaar eerder.

In het laatste kwartaal werden de meeste eerste asielverzoeken gedaan (tegen de 9.900). Ook in het derde kwartaal vroegen opvallend veel mensen asiel aan.

Syriërs vormden net als eerdere jaren veruit de grootste groep asielzoekers (8.380), gevolgd door mensen met de Afghaanse (3.005) en Turkse (2.460) nationaliteit. De verdubbeling van het aantal nareizigers werd vooral veroorzaakt doordat een groot aantal familieleden werd herenigd met Syrische statushouders.

Noodopvangcentra raakten overvol

Door een combinatie van het toegenomen aantal asielaanvragen en de komst van de Afghaanse evacués raakten opvangcentra in Nederland het afgelopen jaar overvol. Daarom is veel gezocht naar noodopvangplekken.

In verschillende Nederlandse gemeenten zijn vluchtelingen opgevangen in bijvoorbeeld sporthallen. Op dit moment verblijven zo'n 35.000 mensen in de opvangcentra. Een deel van hen woont in een tijdelijke opvanglocatie. Halverwege deze maand bleek dat er nog zo'n tweeduizend noodopvangplekken nodig waren.

Het Centraal Orgaan asielopvang (COA) denkt dat de vraag naar noodopvangplekken in 2022 groeit naar 42.000.