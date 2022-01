Maandagochtend geldt code oranje in het noordwesten van Nederland. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur in Noord-Holland, Friesland en het Waddengebied. Voor de rest van Nederland geldt code geel.

Het westen en noordwesten krijgen aan het einde van de nacht van zondag op maandag te maken met zware windstoten. Maandagochtend breiden die zich uit naar de rest van Nederland.

Volgens het KNMI krijgt het noordwestelijk kustgebied met name in de tweede helft van maandagochtend last van de windstoten, die uit noordwestelijke richting komen. Richting het zuidoosten zwakt de wind af. Het weerinstituut verwacht in de rest van Nederland alsnog zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.

KLM annuleert uit voorzorg tientallen vluchten

KLM heeft voor maandag uit voorzorg tachtig retourvluchten geannuleerd, laat een woordvoerder weten. "Vooral de verwachte zware windstoten die storm Corrie met zich meebrengt, zitten ons danig in de weg." Een woordvoerder van luchthaven Schiphol verwacht dat de storm "grote impact" gaat hebben en er "zeker vluchten van en naar Schiphol vertraagd raken of worden geannuleerd".

KLM gaat ervan uit dat het niet bij deze geschrapte vluchten blijft. "Ook moeten mensen rekening houden met vertragingen", aldus de woordvoerder. Passagiers van de geschrapte vluchten worden omgeboekt.

Stormvloedkeringen uit voorzorg gesloten

Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen door de harde wind belemmerd worden. Rijkswaterstaat adviseert het verkeer extra goed op te letten, vooral met aanhangers en vrachtwagens. Omdat er naast harde wind ook hoogwater wordt verwacht, worden hoogstwaarschijnlijk enkele stormvloedkeringen gesloten.

In de loop van maandagmiddag nemen de windstoten geleidelijk af. De storm is met de naam Corrie vernoemd naar de eerste vrouwelijke meteoroloog die in 1964 bij het KNMI in dienst trad.