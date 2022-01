De politie heeft de afgelopen dagen in totaal negentien mensen opgepakt die zouden hebben meegedaan aan de bezetting van het Sterrebos naast VDL Nedcar in Born, laat het Openbaar Ministerie (OM) zondag weten. Er bevinden zich momenteel nog zo'n vijftien activisten in het bos.

Formeel worden de aangehouden activisten verdacht van het betreden van verboden gebied, meldt het OM zondag. Zij krijgen een dagvaarding en een gebiedsverbod en moeten zich later voor de kantonrechter voor hun overtreding verantwoorden.

Het Sterrebos is sinds vrijdagochtend bezet. Bij het politiebureau in Maastricht wordt zondagmiddag een solidariteitsactie gehouden. Volgens de activisten worden daar mensen vastgehouden die zaterdagavond werden aangehouden bij een mislukte poging om het bos binnen te gaan.

Hoeveel mensen nog vastzitten kon een woordvoerder van de politie zondagmiddag nog niet direct zeggen. Wel zei hij dat agenten mensen die het bos in willen niet tegenhouden. "Dat doet de beveiliging van VDL", zei hij. Deze beveiligers dragen mensen die betrapt zijn op een poging het bos in te gaan wel over aan de politie, zoals zaterdagavond gebeurde.

Inmiddels worden hekken rond het bos geplaatst, zodat het bijna onmogelijk is om het bos nog binnen te gaan.

'We blijven zeker zitten'

Een woordvoerder van de organisatie van het protest zegt tegen NU.nl dat de activisten niet vertrekken, ook nu de weersverwachtingen voor maandag slecht zijn. "We blijven zeker zitten. We zijn niet alleen getraind om erin te klimmen, maar ook om er veilig in te kunnen blijven. We zijn ook uitgerust om tegen regen en wind te kunnen."

Mocht het weer er echter voor zorgen dat het gevaarlijk wordt, dan weten de activisten wel dat ze de bomen moeten verlaten, aldus de woordvoerder.