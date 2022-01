Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers dat ze maandag rekening moeten houden met zware windstoten vanwege storm Corrie. Omdat er naast harde wind ook hoogwater wordt verwacht worden hoogstwaarschijnlijk enkele stormvloedkeringen gesloten.

De verwachte waterstanden komen gemiddeld eens in de twee tot vijf jaar voor, meldt Rijkswaterstaat. Ook waterschappen bereiden zich voor op het voor maandag verwachte hoogwater.

Met de huidige verwachtingen sluiten vrijwel zeker de Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen. En waarschijnlijk gaan ook de Oosterscheldekering en de Ramspolkering dicht. Waterbeheerders en veiligheidsregio's zijn gewaarschuwd door het Watermanagementcentrum Nederland in Lelystad.

Het KNMI gaf eerder op zondag code geel uit vanwege de verwachte weersomstandigheden. Vanaf maandagochtend vroeg komen er in de kustprovincies zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur, in de kustgebieden tot 100 kilometer per uur en vlak aan zee tot ongeveer 110 kilometer per uur. In de loop van de ochtend komen ook elders in het land zware windstoten voor.

De wind neemt later in de middag weer geleidelijk af.