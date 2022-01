Door storm Corrie begint de week met veel wind en regen. Ook de rest van de week blijft het weer buiig en staat er een stevige wind.

De wind piekt maandag al vroeg. Met name in het zuiden van het land gaat het flink waaien met windkracht 9. Aan de kust en op het IJsselmeer kunnen windstoten voorkomen van 110 tot 115 kilometer per uur.

In de loop van de ochtend bereikt de wind ook in de rest van het land een stormachtige kracht. De provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg moeten aan het begin van de middag rekening houden met windvlagen van 75 tot 90 kilometer per uur.

Het KNMI heeft voor maandag code geel uitgegeven voor het hele land. Rijkswaterstaat sluit waarschijnlijk een aantal stormvloedkeringen vanwege de wind en het verwachte hoge water.

Naast een harde wind kan het maandag regionaal ook flink regenen. Gedurende de dag verwacht Weerplaza ongeveer 10 millimeter regen. Het wordt maximaal 7 graden.

Dinsdag minder onstuimig, temperaturen blijven mild

Dinsdag wordt lang niet zo onstuimig als maandag. Het zal die dag vooral in de ochtend regenen. De wind waait aan de kust nog vrij hard, de rest van het land krijgt te maken met een matige tot krachtige windkracht.

De temperaturen zijn vergeleken met normaal wel mild te noemen. Normaal gesproken zou het kwik in deze periode stijgen tot maximaal 6 graden, maar deze week zal het vaak warmer worden. Vooral dinsdag is vrij zacht met temperaturen van 8 tot 10 graden.

In de tweede helft van de week blijft de wind hard waaien en valt er ook geregeld een bui. De temperaturen gaan naar verwachting wel een paar graden omlaag.