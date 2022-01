De betogers die momenteel strijden voor behoud van het Sterrebos hebben voorafgaand aan hun actie 'bomenklimtraining' gehad. Dat vertelt woordvoerder Hanneke van Houten zondag.

"Anders kom je er echt niet in, hoor, zo hoog", aldus Van Houten.

Er zitten nog steeds zo'n vijftien demonstranten hoog in de bomen. De actievoerders van Red het Sterrebos bezetten sinds vrijdag het bosgebied uit protest tegen het kappen van een deel van het bos voor uitbreiding van autoproducent VDL Nedcar.

Het bedrijf wil de productiehallen uitbreiden. De Raad van State oordeelde eerder dat de voorbereidingen van de kap gewoon konden doorgaan. Of de bomen ook daadwerkelijk mogen worden gekapt, is nog niet bekend. Daarover doet de hoogste bestuursrechter binnenkort uitspraak in een zaak die door een milieugroepering is aangespannen.

Onderlinge communicatie verloopt moeizaam

Vooralsnog zitten en liggen de actievoerders dik ingepakt in hangmatten. Het zijn zowel mannen als vrouwen, zo ongeveer tussen de 20 en 40 jaar, zegt Van Houten. Niet iedereen heeft een telefoon bij zich, en sommigen bevinden zich in een afgelegen boom, dus onderlinge communicatie gaat niet altijd makkelijk.

De politie heeft het gebied afgezet en arresteert iedereen die erin of eruit wil. Tot zijn zeker veertien mensen aangehouden.

De betogers hebben de steun van andere bosactiegroepen, zoals Amelisweerd Niet Geasfalteerd. Deze groep strijdt tegen de verbreding van de snelweg A27 bij Utrecht, wat ook ten koste gaat van het bos. Maar ook Extinction Rebellion en Code Rood steunen deze actie, zegt de woordvoerder.