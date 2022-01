Het KNMI heeft voor maandag voor een deel van het land code oranje uitgegeven. Het weerinstituut waarschuwt daarmee voor zware en harde windstoten. De waarschuwing geldt vanaf de vroege ochtend tot vroeg in de avond.

Krijg meldingen bij KNMI-waarschuwingen Volgen Ontvang een melding als het KNMI middels een kleurcode een waarschuwing afgeeft

"Maandag gaat het zeer waarschijnlijk stormen", legt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza uit aan NU.nl. Haar team had de storm, die de naam Corrie heeft gekregen, al enkele dagen in het vizier. Nu lijkt het erop dat het gebied waar zeer onstuimig weer verwacht wordt, is uitgebreid.

Volgens Woei is er kans op zeer zware windstoten. Zo kunnen morgen in de kustprovincies windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur gemeten worden, terwijl in kustgebieden windsnelheden tot boven de 100 kilometer per uur waarschijnlijk zijn. Vlak aan zee gaat het om een windsnelheid van 110 kilometer per uur.

Ook elders in het land komen zware windstoten voor. Die gaan gepaard met regenbuien. "Op sommige plaatsen kan snel 10 millimeter regen vallen", zegt Woei.

De meteoroloog waarschuwt voor een drukke ochtendspits. Ook wil ze forenzen alvast waarschuwen voor moeilijke omstandigheden op bijvoorbeeld de Afsluitdijk.

Onstuimig weer op zaterdag leidde al tot schademeldingen

Voor deze zondag geldt geen weerswaarschuwing. Zaterdag was er al sprake van stormschade in Noord- en Oost-Nederland. Op die dag gold in drie provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) al code geel vanwege de weersomstandigheden. Er werden windstoten gemeten van 75 tot 90 kilometer per uur.

In Groningen is een deel van de gevel van het Gasuniegebouw naar beneden gekomen, terwijl in Friesland veelal melding werd gemaakt van omgevallen bomen en schade aan huizen. Het verkeer werd gehinderd door takken op de weg.