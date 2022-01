De politie heeft zaterdag tussen goederen in supermarkten in Noord-Holland en Flevoland pakketjes verdovende middelen aangetroffen. De drugs waren vanuit één distributiecentrum geleverd aan vier filialen van één keten. Het spul zat verstopt in pakketjes tussen dozen fruit, meldt de politie.

Medewerkers van een supermarkt in Noord-Holland vonden zaterdagochtend de desbetreffende pakketjes en belden daarop de politie. De politie begon daarop een onderzoek.

Agenten bezochten alle supermarkten waar de distributeur goederen aan had geleverd en vonden in nog eens vier filialen verdachte pakketjes. Die werden vervolgens in beslag genomen.

Uit onderzoek van de forensische recherche is gebleken dat het inderdaad om verdovende middelen gaat. De politie verzekert mensen dat alle drugs zijn gevonden en meegenomen en doet geen verdere mededelingen.

Het is niet duidelijk om welke supermarktketen het gaat.