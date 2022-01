De telefoon bij de meldkamer in Noord-Nederland staat roodgloeiend vanwege stormschade veroorzaakt door de harde wind, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Fryslân. Het KNMI heeft vanwege de weersomstandigheden code geel afgekondigd voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

De betrokken veiligheidsregio's van Friesland, Groningen en Drenthe roepen via Twitter op alleen 112 te bellen bij acuut gevaar. Stormschade die niet tot acuut gevaar voor de omgeving leidt, kan bij de gemeente worden gemeld.

Volgens de woordvoerder van Veiligheidsregio Fryslân zijn er over de provincie Friesland al tientallen meldingen binnengekomen. Het gaat voornamelijk om omgevallen bomen en schade aan huizen.

In Groningen is een deel van de gevel van het Gasuniegebouw naar beneden gekomen, meldt RTV Noord. Een deel van de wegen rondom het gebouw wordt daarom afgesloten.

Ook vanuit Drenthe komen schademeldingen binnen. Zo schrijft RTV Drenthe dat in Anderen een achtergevel uit een boerderij is gewaaid. Niemand raakte daarbij gewond.

De zware windstoten kunnen snelheden bereiken van 75 tot 90 kilometer per uur, waarschuwt het KNMI. Daardoor kunnen verkeersdeelnemers en buitenactiviteiten hinder van de wind ondervinden. In de loop van de avond neemt de wind in kracht af.