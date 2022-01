De telefoon bij de meldkamer in Noord- en Oost-Nederland stond zaterdagmiddag roodgloeiend vanwege stormschade veroorzaakt door de harde wind, meldden woordvoerders van verschillende veiligheidsregio's. Het KNMI had vanwege de weersomstandigheden code geel afgekondigd voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, maar inmiddels is die waarschuwing ingetrokken.

De zware windstoten konden snelheden bereiken van 75 tot 90 kilometer per uur, waarschuwde het KNMI. Maandag wordt opnieuw zware wind verwacht.

De betrokken veiligheidsregio's van Friesland, Groningen en Drenthe riepen via Twitter op alleen 112 te bellen bij acuut gevaar. Stormschade die niet tot acuut gevaar voor de omgeving leidt, kon bij de gemeente worden gemeld.

Volgens de woordvoerder van Veiligheidsregio Fryslân zijn er over de provincie Friesland tientallen meldingen binnengekomen. Het ging voornamelijk om omgevallen bomen en schade aan huizen. Door takken op de weg werd het verkeer hier en daar gehinderd.

In Groningen is een deel van de gevel van het Gasuniegebouw naar beneden gekomen, meldt RTV Noord. Een deel van de wegen rondom het gebouw werd daarom afgesloten. Ook elders in de provincie zorgden omgewaaide bomen en afgewaaide dakpannen voor problemen.

Ook vanuit Drenthe kwamen schademeldingen binnen. Zo schrijft RTV Drenthe dat in Anderen een achtergevel uit een boerderij is gewaaid. Niemand raakte daarbij gewond.

Door de harde wind was er hoog water op zee. Daarom is besloten om de dijkdoorgangen in Delfzijl te sluiten. Rijkswaterstaat verwacht dat het water daar ruim 3 meter boven NAP uitkomt. Onder grote belangstelling sloten de dijkdoorgangen om 17.30 uur.

41 Wind blaast deel van gevel Gasuniegebouw in Groningen los

Ruige weer zorgt ook elders in Europa voor problemen

In het Verenigd Koninkrijk zijn door het stormachtige weer zeker twee mensen om het leven gekomen, onder wie een negenjarige jongen. Hij werd zaterdag in het Engelse dorp Winnothdale getroffen door een omvallende boom. Een man die hem vergezelde raakte zwaargewond. In Aberdeen, aan de Schotse oostkust, overleed een zestigjarige vrouw aan haar verwondingen nadat een boom op haar was neergekomen.

In verschillende regio's, met name in het noorden, werden windsnelheden gemeten van bijna 140 kilometer per uur. Ruim 130.000 woningen en bedrijven kwamen tijdelijk zonder elektriciteit te zitten doordat leidingen knapten. In Schotland waarschuwt de meteorologische dienst alvast voor een nieuwe stormdepressie, Carrie genaamd, met opnieuw zeer harde wind en veel regen.

Malik heeft inmiddels Denemarken bereikt, waar volgens persbureau Ritzau 10.000 reddingswerkers klaar staan. De lokale overheid houdt rekening met overstromingen.