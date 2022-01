De politie heeft zaterdag een 21-jarige man uit het Gelderse Groesbreek aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een straatrace in het Brabantse Beugen. Daarbij raakte op 24 januari een zwangere vrouw ernstig gewond.

Naast de vrouw raakte ook een 21-jarige plaatsgenoot van de verdachte gewond. Hij zat in een van de auto's die betrokken waren bij de straatrace. De zaterdag aangehouden verdachte zat in de tweede auto die bij de straatrace was betrokken, zegt een woordvoerder.

De zwangere vrouw was zelf niet bij de straatrace betrokken. Zij zat in een derde auto, waar een van de aan de race deelnemende voertuigen op botste. Ze raakte daardoor zwaargewond. De politiewoordvoerder kon vanwege de privacy van het slachtoffer geen uitspraken doen over hoe het nu gaat met de vrouw.

De man is aangehouden op verdenking van roekeloos rijden en betrokkenheid bij het verkeersongeval. Hij kon worden aangehouden na gesprekken met getuigen en beeldmateriaal. Beelden van het incident circuleren ook op sociale media.