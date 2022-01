Het onderzoek naar een oud-medewerker van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) die vorig jaar in zijn huis in Amstelveen dood werd aangetroffen, is heropend. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam bevestigt berichtgeving hierover van het AD.

Volgens de krant werd het lichaam van de 69-jarige Hans van de Ven op 5 februari 2021 gevonden door de politie. Er werd een onderzoek geopend, maar dat werd al snel beëindigd. Er zou sprake zijn van een natuurlijke doodsoorzaak.

Nabestaanden zouden de conclusie van de schouwarts niet hebben vertrouwd. Over waarom het onderzoek is heropend, doet het OM geen uitspraken.

Volgens het AD, dat ook een podcast over de kwestie maakt, was er een voortvluchtige vrouw in het huis toen Van de Ven daar dood werd aangetroffen. Zij werd gezocht wegens oplichtingspraktijken, aldus de krant.