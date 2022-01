De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zeven demonstranten aangehouden in het Sterrebos naast automaker VDL Nedcar in Born. Dat meldt de politie op Twitter. De arrestanten zitten zaterdagochtend nog vast, aldus een woordvoerder.

In het bos, een paar kilometer boven Sittard, voeren leden van Red het Sterrebos actie tegen uitbreidingsplannen van VDL Nedcar. 7 hectare bos zou moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe productiehallen. Uit protest zijn de leden van de actiegroep in bomen geklommen.

Het bos is verboden gebied en "iedereen die het betreffende gebied inkomt of verlaat, zal worden aangehouden", meldt de politie. Eten of drinken naar de demonstranten brengen is dus ook niet toegestaan. Volgens een van de activisten is de fabrikant verantwoordelijk voor het tegenhouden van het bevoorraden van de groep in de bomen. "Ze zetten in op uithongeren en uitputting", stelt de actiegroep.

VDL laat in een reactie weten dat de gemeente en niet het bedrijf verantwoordelijk is voor de handhaving. Het bevreemdt de woordvoerder dat de actievoerders vooraf zeiden dat ze voorbereid waren op een langere aanwezigheid in het bos, maar dat ze nu al roepen om eten en drinken.

Vrijdag overdag werden ook al drie mensen opgepakt rond het Sterrebos. Zij zijn inmiddels vrijgelaten.

De Raad van State oordeelde eerder dat de voorbereidingen voor de kap konden doorgaan. Of de bomen vervolgens ook daadwerkelijk mogen worden gekapt, is nog niet bekend. De hoogste bestuursrechter doet binnenkort uitspraak.