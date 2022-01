Zondag is het precies negen jaar geleden dat in het IJ een romp van een man is gevonden: een van de grootste cold cases van de politie Amsterdam. Het onderzoek is inmiddels heropend, meldt De Telegraaf zaterdag.

Op 30 januari 2013 zag een voorbijganger op de Ms. van Riemsdijkweg (vlak bij de NDSM-werf) in het IJ een pakket met een stuk plastic eromheen dobberen. Na de melding haalde de politie het pakket uit het water. Het was de romp van een mens, gewikkeld in blauw plastic.

Na de vondst werd een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgezet om de vondst te onderzoeken. Het lukte niet om de identiteit van de persoon vast te stellen. Wel werd ontdekt dat het om een man uit Noord- of Oost-Europa ging en dat er geweld was gebruikt. Of er nu wel vorderingen zijn gemaakt, kan de politie niet zeggen.

Teamleider Ercan Turan: "We heropenen het onderzoek en zijn vooral op zoek naar getuigen en mensen die meer weten. Er is nooit iemand geweest die zich heeft gemeld over de vermissing, die wij kunnen koppelen aan de moord."

De romp is in 2013 begraven aan de Spaarndammerdijk in Amsterdam.