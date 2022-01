De familie van Nicky Verstappen heeft vrijdag emotioneel en opgelucht gereageerd op de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch. Jos B. kreeg zestien jaar cel voor het ontvoeren, misbruiken en doden van de toen elfjarige Nicky in 1998.

"Het einde van 23,5 jaar vechten", zo omschreef de vader van Nicky zijn eerste gevoelens na het horen van het vonnis. Hij doelde daarmee op de periode tussen het moment van overlijden van Nicky in 1998 en de dag van de uitspraak.

"Tevreden kan je nooit zijn, maar opluchting is er zeker", vervolgde Peetje Verstappen. In de aanloop naar de uitspraak was er veel spanning voelbaar bij de nabestaanden. Vader Peetje zei vanaf de laatste zitting getwijfeld te hebben of B. wel schuldig zou worden bevonden.

Het hof oordeelde dat B. in 1998 Nicky tegen zijn zin in heeft meegenomen van het zomerkamp op de Limburgse Brunssummerheide, waar de jongen verbleef. Vervolgens heeft de man ontuchtige handelingen met hem verricht en daarbij een hand op zijn mond en neus gelegd. B. heeft daarmee volgens het hof de kans aanvaard dat Nicky zou komen te overlijden en dus is zijn dood hem aan te rekenen.

'Peter R. de Vries had hier bij moeten zijn'

Berthie Verstappen, de moeder van Nicky, zei het fijn te vinden dat het hof het B. extra kwalijk neemt dat hij al die tijd zijn mond heeft gehouden. Pas twee jaar na zijn aanhouding kwam B. met een verklaring, eentje die het hof als ongeloofwaardig bestempelt.

De familie had er al rekening mee gehouden dat er nu nooit echt antwoord komt op de vraag wat er met Nicky is gebeurd. "Het waren lange, zware en moeilijke jaren", vertelde Berthie Verstappen al huilend. "Maar we hebben het gered omdat we elkaar hebben en natuurlijk onze Peter (R. de Vries, red.), die erbij had moeten zijn."

De vorig jaar juli doodgeschoten De Vries stond de familie Verstappen lange tijd bij. Zijn zoon Royce de Vries nam zijn taken over.

Ook het OM was zeer opgelucht. "Het hof heeft geoordeeld dat B. wat hij al die tijd heeft ontkend, wel heeft gedaan", aldus officier van justitie Gerard Sta. De opluchting was er namens het OM ook vooral voor de familie Verstappen, die Sta in de ogen keek op het moment van de uitspraak.

Advocaat van B. noemt uitspraak 'opmerkelijk'

De advocaat van B., Gerald Roethof, noemt de uitspraak "opmerkelijk". Hij zegt vooral niet te begrijpen waarom de uitspraken van de rechtbank en het hof van elkaar afwijken. Het is volgens hem een van de redenen dat hij in cassatie gaat tegen de uitspraak. De Hoge Raad kijkt dan of alles juridisch juist is gedaan.

Dat zijn cliënt op het oog geen emotie toonde na de uitspraak, zegt volgens Roethof niet dat hij die niet had. De raadsman voegde hieraan toe dat hij tegen B. had gezegd dat als hij veroordeeld zou worden, dit een hogere straf zou worden dan de 12,5 jaar die de rechtbank Maastricht had opgelegd.