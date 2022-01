Het weer kent dit weekend twee gezichten, meldt Weerplaza. Zaterdag is het grijs, zacht en regenachtig. Zondag laat de zon weer van zich zien.

Zaterdag hangt de bewolking een groot deel van de dag boven ons land. Ook is het van tijd tot tijd druilerig met lichte regen of motregen.

De westenwind neemt in de loop van de dag ook flink in kracht toe. Uiteindelijk waait het in de noordelijke kustgebieden ook hard, kracht 7. Koud is het allerminst met maxima rond 10 graden.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag trekt een koufront van noordwest naar zuidoost over ons land. Een korte tijd regent het, maar vlak daarna gaat het opklaren.

Volg dit onderwerp Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Zondag tegenovergestelde van zaterdag

Omdat de wind in de nacht naar zondag flink blijft doorwaaien, krijgt de lucht vlak boven de grond niet de kans om sterk af te koelen. Veel kouder dan 3 graden wordt het 's nachts niet.

Zondag is het wat weerbeeld betreft het tegenovergestelde van zaterdag. De zon laat zich vaak zien en op de meeste plaatsen blijft het de hele dag droog. De temperatuur doet in de koude lucht ten opzichte van zaterdag wel een stap terug, maar door het schijnen van de zon is het met maxima rond 8 graden zeker niet koud.