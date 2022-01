Jos B. is in hoger beroep schuldig bevonden aan het ontvoeren, plegen van ontuchtige handelingen en doden van Nicky Verstappen. Samen met de schuldigverklaring van het bezit van kinderporno legde het gerechtshof in Den Bosch een straf van zestien jaar op. De advocaat van B., Gerald Roethof, heeft laten weten in cassatie te gaan.

De rechtbank van Maastricht legde B. in 2020 aanvankelijk 12,5 jaar cel op. Daar komt nu dus 3,5 jaar bij. Het Openbaar Ministerie had in het hoger beroep twintig jaar cel geëist.

Het hof oordeelde dat B. schuldig is, ondanks de nadrukkelijke ontkenning van B. Met die ontkenning heeft B. "onnodig extra leed" toegebracht aan de nabestaanden, aldus het hof. Volgens de rechter heeft B. vragen over wat er met Nicky in zijn laatste levensuren is gebeurd onbeantwoord gelaten.

Het hof rekent B. aan dat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden en dus ook geen spijt heeft betuigd. Daarbij rekent de rechter het als "troef" achterhouden van een videoverklaring door B. zwaar aan.

De rechter haalde aan dat Nicky nog een heel leven voor zich had, maar nu altijd elf jaar zal blijven. Daarbij kan het volgens het hof niet anders dan dat Nicky doodsangsten moet hebben uitgestaan.

Nicky verdween in 1998 van zomerkamp

De toen elfjarige Nicky Verstappen verdween in augustus 1998 van een zomerkamp op de Limburgse Brunssummerheide. Een dag na zijn verdwijning werd zijn lichaam niet ver van het kamp teruggevonden. Ondanks uitgebreid onderzoek kon er nooit een verdachte worden aangehouden.

Het hof memoreerde de inzet van de vorig jaar zomer doodgeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die altijd aandacht is blijven vragen voor de zaak.

Pas in 2018, na een grootschalig DNA-onderzoek, kwam B. in beeld. Toen de naam van Limburger bekend werd, bleek hij echter spoorloos. B., een fanatiek bushcrafter, werd na een klopjacht in Spanje gearresteerd. DNA-sporen op de kleding van Nicky zijn cruciaal geweest in de bewijsvoering tegen B.

B. nam bewust risico dat Nicky zou komen te overlijden

De doodsoorzaak van Nicky is nooit vastgesteld, maar gezien de jeugdige leeftijd van Nicky stelde het hof vast dat de jongen een niet-natuurlijke dood is gestorven en door toedoen van B. om het leven is gekomen. Volgens het hof smoorde B. Nicky door zijn hand op de mond en neus van de jongen te leggen. Hierdoor nam B. bewust het risico dat Nicky zou komen te overlijden en is hij schuldig aan doodslag.

Daarbij kon het volgens het hof niet anders dan dat B. Nicky ook seksueel heeft betast. De rechter baseerde dit op basis van de DNA-sporen in de onderbroek van Nicky. De verklaring van B. dat hij het lichaam van Nicky destijds heeft gevonden en zijn DNA op het jongetje terecht is gekomen omdat hij het lichaam zou hebben gefatsoeneerd, wordt door het hof als ongeloofwaardig beoordeeld.

Verder noemde het hof het uitgesloten dat iemand anders dan B. verantwoordelijk was voor het meenemen van Nicky van het zomerkamp. Daarbij zei het hof dat er overeenkomsten waren met eerdere incidenten waar B. bij betrokken was. De man heeft eerder jongens onzedelijk betast in hun onderbroek en de jongens daarvoor tegen hun zin in vast te hebben gehouden. Ook dit waren jonge jongens die hij niet kende.

Tot slot ging het hof ook nog in op de verklaring van Bekir E. De moordenaar van de zestienjarige scholiere Humeyra zei dat B. in de gevangenis tegen hem had bekend dat hij schuldig was aan de dood van Nicky. Deze verklaring was in totaliteit niet bruikbaar voor het bewijs, aldus het hof.