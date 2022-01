Jos B. is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het ontvoeren, plegen van ontuchtige handelingen en doden van Nicky Verstappen. Ook is B. schuldig bevonden op het bezit van kinderporno. Het gerechtshof in Den Bosch legde hem vrijdag een celstraf van zestien jaar op.

De rechtbank van Maastricht legde B. in 2020 aanvankelijk 12,5 jaar cel op. Daar komt nu dus 3,5 jaar bij. Het Openbaar Ministerie had in het hoger beroep twintig jaar cel geëist.

Het hof oordeelde dat B. schuldig is, ondanks de nadrukkelijke ontkenning van B. Met die ontkenning heeft B. "onnodig extra leed" toegebracht aan de nabestaanden, aldus het hof. Volgens het hof heeft B. vragen over wat er met Nicky is gebeurd in zijn laatste levensuren onbeantwoord gelaten.

Het hof rekent B. ook aan dat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden en dus ook geen spijt heeft betuigd. Daarbij rekent de rechter het achterhouden van een videoverklaring als "troef" door B. zwaar aan.

De rechter haalde aan dat Nicky nog een heel leven voor zich had, maar nu altijd elf jaar zal blijven. Daarbij kan het volgens het hof niet anders dan dat Nicky doodsangsten moet hebben uitgestaan.

Nicky verdween in 1998 van zomerkamp

De toen elfjarige Nicky Verstappen verdween in augustus 1998 van een zomerkamp op de Limburgse Brunssummerheide. Een dag na zijn verdwijning werd zijn lichaam niet ver van het kamp teruggevonden. Ondanks uitgebreid onderzoek kon er nooit een verdachte worden aangehouden.

Twintig jaar later was er een DNA-match met de nu zestigjarige Jos B. De sporen waren gevonden op het lichaam van Nicky, maar met name in zijn onderbroek. Het vormde het belangrijkste bewijs in deze zaak.

De verklaring van B. dat hij het lichaam van Nicky destijds heeft gevonden en zijn DNA op het jongetje terecht is gekomen omdat hij het lichaam zou hebben gefatsoeneerd, wordt door het hof als ongeloofwaardig beoordeeld.

