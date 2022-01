In het gerechtshof in Den Bosch wordt vrijdag uitspraak gedaan in de zaak rondom de dood van Nicky Verstappen in 1998. Jos B. kreeg in 2020 12,5 jaar celstraf opgelegd voor het doden, misbruiken en ontvoeren van de elfjarige jongen. Maar zowel B. als het Openbaar Ministerie (OM) ging daartegen in hoger beroep. Dit is wat je moet weten over de zaak.

Het lichaam van de toen elfjarige Nicky Verstappen wordt op 11 augustus 1998 gevonden in een kerstbomenperceel op de Brunssummerheide. De jongen is een nacht daarvoor verdwenen tijdens een jeugdkamp in het gebied.

Het onderzoek naar de dood van Nicky levert in eerste instantie niet veel op. In 2018 wordt een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek opgezet, dat wordt gezien als een ultieme poging om te achterhalen wiens DNA-sporen op het lichaam van de jongen zijn gevonden. En dat lukt: het DNA matcht met dat van de inmiddels 59-jarige B.

B. blijkt echter spoorloos te zijn. Daarom maakt de politie op 22 augustus 2018 de identiteit van B. bekend. De fanatieke bushcrafter wordt een paar dagen later in Spanje in de boeien geslagen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de zaak-Nicky Verstappen

B. heeft tot nu toe altijd ontkend

Zo'n twee jaar later begint de inhoudelijke behandeling in de zaak tegen B. Daar blijkt dat het DNA van de man is aangetroffen op de pyjamabroek en onderbroek van Nicky. De onderbroek zat achterstevoren en binnenstebuiten. Onder deskundigen is geen overeenstemming of de jongen misbruikt is. Het OM meent van wel.

B. ontkent iets met de dood van Nicky te maken te hebben. Hij heeft toegegeven dat hij de jongen destijds had gevonden, maar die was toen volgens B. al overleden. Uit angst - B. heeft een zedenverleden - heeft hij naar eigen zeggen de vondst nooit durven melden. De rechtbank in Maastricht gelooft dat verhaal niet en veroordeelt hem in november 2020 tot een celstraf van 12,5 jaar.

Opvallende wending in hoger beroep na verklaring medegevangene

Het daaruit volgende hoger beroep kent een opvallende wending. B.'s voormalig medegevangene Bekir E. wordt in de rechtszaal gehoord en verklaart dat B. een bekennende verklaring aan hem heeft afgelegd.

"Hij vertelde dat het niet de bedoeling was om Nicky Verstappen te doden. Hij had zijn hand te lang voor zijn mond gehouden", aldus E., die vastzit voor het vermoorden van de zestienjarige scholiere Humeyra in 2018. B. doet die verklaring af als onzin.

Vandaag zal dus blijken of de straf die de rechtbank eerder aan B. oplegde blijft staan. De vraag is of het DNA-bewijs sterk genoeg is om B. te kunnen veroordelen voor ontvoering, seksueel misbruik en het doden van Nicky. De twijfel over of Nicky seksueel is misbruikt en de nooit vastgestelde doodsoorzaak van de jongen spelen hierbij ook een rol.

Na de uitspraak van het hof is alleen nog cassatie bij de Hoge Raad mogelijk. Die kijkt alleen of mogelijk ergens in de procedure fouten zijn gemaakt en de zaak opnieuw behandeld moet worden.

De uitspraak begint om 13.00 uur en is te volgen via een livestream.