Het gebied rondom het asielzoekerscentrum (azc) in het Brabantse Budel is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat maakte de burgemeester van Cranendonck donderdagavond bekend. De politie mag nu preventief fouilleren rondom het azc.

De laatste tijd hebben er meerdere incidenten plaatsgevonden rondom het azc. Bij die incidenten werden onder meer steekwapens gebruikt. Ook is er volgens de gemeente sprake geweest van "ernstig geweld gericht tegen personen en goederen". Vorige week vonden zelfs twee ernstige incidenten kort na elkaar plaats, schrijft burgemeester Roland van Kessel.

Vanwege die gewelddadigheden werd dinsdag al een noodverordening ingesteld. Met die noodverordening gold in het gebied een verbod op het dragen van voorwerpen waarmee schade kan worden toegebracht, bijvoorbeeld messen. De burgemeester gaf toen al aan voornemens te zijn een veiligheidsrisicogebied in te stellen, zodat ook preventief fouilleren mogelijk gemaakt wordt.

De incidenten hebben niet alleen gezorgd voor een onveilig gevoel bij de inwoners van Budel, maar ook bij de inwoners van het azc zelf, benadrukte Van Kessel donderdag. "De orde moet worden hersteld".

Het asielzoekerscentrum in Budel staat op een terrein waar vroeger een kazerne van de krijgsmacht was gevestigd. Dat gehele terrein is nu een veiligheidsrisicogebied, evenals de nabijgelegen visvijver.