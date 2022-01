Deelnemers aan de Nationale Tuinvogeltelling, die vrijdag begint, worden gevraagd speciaal te letten op merels in hun achtertuin of op het balkon. Het aantal getelde merels gaat al een paar jaar achteruit, zegt de Vogelbescherming. De Nationale Tuinvogeltelling duurt tot en met zondag.

Volgens de natuurorganisatie is het aantal merels in Nederland de afgelopen jaren met 30 procent gedaald. In 2008 zaten er gemiddeld 3,7 merels in een tuin. Vorig jaar waren dat er gemiddeld twee.

Dit jaar is uitgeroepen tot Jaar van de Merel. Onderzoekers vinden dat deze vogel extra aandacht nodig heeft. Zo willen zij weten waardoor de vogel in aantal afneemt en wat er gedaan kan worden om de merelstand te herstellen.

Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling wordt gevraagd aan de deelnemers of zij een halfuurtje in hun eigen omgeving vogels willen tellen. Het aantal kunnen ze doorgeven aan Tuinvogeltelling. Koplopers zijn al jaren de huismus, de koolmees en de pimpelmees. Zondag aan het eind van de middag maakt de Vogelbescherming de voorlopige resultaten van de telling bekend.